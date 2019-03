França vai impor imposto de 5% às gigantes da internet

França vai taxar as receitas de cerca de 30 gigantes da internet, como a Amazon para ajudar a assegurar uma “justiça fiscal”, de acordo com o ministro das Finanças, Bruno Le Maire.

O Governo francês vai mesmo avançar com um imposto sobre os gigantes tecnológicos, revelou o ministro das Finanças do país. O imposto deverá entrar em vigor em 2020.



O imposto poderá ascender a 5% sobre as vendas francesas e deverá ser aplicado a partir do próximo dia 1 de janeiro. E o Executivo parisiense prevê encaixar cerca de 500 milhões de euros com esta medida, revelou o ministro ao jornal Parisien.

De acordo com o plano, que o Governo vai discutir na próxima quarta-feira, o imposto será aplicado a qualquer empresa com receitas totais superiores a 750 milhões de euros e com vendas em França acima dos 25 milhões, explicou o ministro da Finanças francês.

Empresas chinesas, americanas e também europeias serão os principais alvos desta medida fiscal, que o ministro das Finanças diz ter como objetivo assegurar uma "justiça fiscal". Segundo a Bloomberg, são cerca de 30 o número de empresas que atingem estes valores e que poderão ter de pagar impostos.

Vários países europeus estão a analisar a implementação de um imposto sobre os gigantes da internet, como Espanha e França, mas ao nível da União Europeia os países não chegam a acordo.

França quer taxar as receitas que são geradas no seu país através de publicidade e venda de bases de dados, por exemplo.