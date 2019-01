Google chinesa avisa que o “inverno está a chegar”

Reuters

A Baidu, dona do maior motor de busca da China, está mais cautelosa com as perspetivas para 2019, numa altura em que a segunda maior economia do mundo, envolvida numa guerra comercial com a China, começa a dar sinais de desaceleração.



Numa carta enviada aos funcionários, o CEO da empresa, Robin Li (na foto), avisou que o "inverno está a chegar" e que a necessária reestruturação económica colocará desafios à companhia, que é vista como a Google chinesa.



"O inverno está a chegar", escreveu Li na missiva dirigida aos funcionários, citada pela CNBC, com base numa notícia do South China Morning Post.



O CEO afirmou que a reestruturação económica é "tão fria e real como o inverno para todas as empresas", frisando, contudo, que isso também proporcionará oportunidades para a Baidu.



"Só quando o ano esfria vemos as qualidades do pinheiro e do cipreste", continuou Li, fazendo referência a um provérbio chinês sobre plantas perenes. "Já é hora de a Baidu se apresentar como uma empresa de plataforma", acrescentou.



O presidente executivo da Baidu disse ainda que a Inteligência Artificial (IA) ajudará os clientes da empresa a reduzir custos, já que a "transformação histórica da IA está a penetrar em vários setores, desencadeando um enorme potencial de crescimento e margem para melhorias".



A Baidu junta-se assim a outras grandes empresas que têm mostrado preocupações com o crescimento da economia chinesa, como a Apple, a Ford e a Intel, num contexto de guerra comercial com Washington que já levou a um corte de estimativas para o crescimento da segunda maior economia do mundo em 2019, de 6,5% para 6,3%.



Ainda esta quarta-feira, o CEO da Apple, Tim Cook, reviu em baixa as estimativas de receitas para o primeiro trimestre fiscal, para 84 mil milhões de dólares, justificando o corte com a desaceleração mais acentuada do que o previsto da economia chinesa.



A Baidu, fundada por Li em 2000, obtém grande parte das suas receitas da publicidade. A empresa registou uma subida das receitas de 27% no terceiro trimestre para 28,2 mil milhões de yuan (cerca de 3,6 mil milhões de euros) e, segundo a carta do CEO, excederam a fasquia dos 100 mil milhões de yuan em 2018.