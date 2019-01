Huawei castiga dois funcionários após publicarem um tweet através de um iPhone

A Huawei Technologies pode ser mesmo sensível em relação aos seus telemóveis. Esta semana, a empresa chinesa de rápido crescimento, despromoveu e cortou o rendimento a dois funcionários considerados responsáveis pela publicação de tweets de desejos de Bom Ano através da conta oficial da Huawei – com um iPhone.

Foi um erro embaraçoso para a fabricante chinesa, que superou a Apple como a segunda maior marca de smartphones do mundo em 2018 e está agora a lutar pela liderança.

Este erro surge numa altura em que a tensão tem aumentado, com a CEO Meng Wanzhou em risco de ser extraditada para os EUA devido a uma alegada fraude bancária.

Ao mesmo tempo que a Huawei culpa a agência que contratou para tratar das redes sociais pela gafe, também castigou severamente dois funcionários. O castigo inclui a redução do salário em 5.000 yuans (cerca de 640 euros), bem como a despromoção, segundo um comunicado interno visto pela Bloomberg News.

Um dos funcionários era o responsável pela equipa de marketing digital da Huawei, de acordo com o memorando que circula.

A Huawei recusa comentar a questão.

Os funcionários devem "aumentar a gestão dos fornecedores e dos parceiros", salienta a Huawei no memorando. "O incidente expõe falhas no nosso processo e gestão".



