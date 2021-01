Huawei vê vendas cair para quase metade com sanções dos EUA

A Huawei está a sentir uma forte quebra nas vendas depois de os Estados Unidos terem imposto sanções económicas. A tecnológica chinesa abandona assim o lugar de maior vendedor do seu setor no mundo.





A gigante chinesa exportou 33 milhões de smartphones para todo o mundo no quarto trimestre de 2020, um declínio de 41% face ao ano anterior, e reduzindo assim a respetiva quota de mercado para 8%, de acordo com dados da Counterpoint Research, citados pela CNBC. Estes dados são confirmados pelos de outra empresa, a Canalys, que conta uma exportação de 32 milhões de smartphones, o que estará 43% abaixo de 2019.





A descida significa que, em vez de ocupar o seu antigo lugar de maior vendedor do mundo, tal como se verificava no segundo trimestre de 2020, agora a Huawei cai para a sexta posição, ficando atrás de rivais como a Oppo e a Vivo e muito atrás da Apple e da Samsung. A Apple, por exemplo, exportou 90,1 milhões de telemóveis durante o quarto trimestre, um recorde no mundo dos vendedores de smartphones. No cômputo geral de 2020, a Huawei tornou-se o terceiro maior exportador de smartphones.





"A Huawei retrocedeu dramaticamente na maioria dos mercados como consequência das sanções dos Estados Unidos", apontam os analistas da Canalys Research. Já a empresa, em declarações à CNBC, afirma que "ao longo do último ano, o nosso negócio de smartphones desenvolveu-se robustamente, e produtos como tablets, computadores e outros viram um crescimento significativo. Mantemo-nos confiantes acerca do futuro".