Intel afunda mais de 10% com atraso na nova tecnologia de chips

A nova tecnologia da Intel, de chips de 7 nanómetros, está com seis meses de atraso, anunciou a empresa esta quinta-feira, dia em que reportou também os seus números do segundo trimestre.

A fabricante norte-americana de chips anunciou um aumento de 16% dos lucros entre abril e junho, face ao período homólogo do ano passado.

O lucro por ação ajustado foi de 1,23 dólares, superior às projeções dos analistas inquiridos pela Refinitiv, que apontavam para 1,11 dólares.

Já as receitas ascenderam a 19,73 mil milhões de dólares no segundo trimestre, mais 20% do que no mesmo período do ano passado e acima da estimativa média de 18,55 mil milhões apontada pelo consenso do mercado.

No entanto, o "guidance" (estimativas) dos lucros para o trimestre em curso desiludiu os investidores.

A Intel prevê um lucro por ação de 1,10 dólares, numa base ajustada, ficando assim aquém do lucro de 1,14 dólares estimado pelos analistas.

Já as vendas do terceiro trimestre deverão fixar-se nos 18,2 mil milhões de dólares, um valor superior aos 17,9 mil milhões projetados pelo mercado.

Com a previsão dos lucros a ficar aquém do esperado e com o anúncio do atraso na nova tecnologia de chips, a empresa californiana foi de imediato castigada em bolsa, seguindo a perder terreno no "after hours" (negociação fora do horário regular) de Wall Street.

A empresa de microprocessadores segue a afundar 10,68% para 53,95 dólares. Na negociação do horário regular desta quinta-feira, encerrou a ceder 1,06% para 60,4 dólares.