Lucro semestral da Reditus sobe 96,5% para 168 mil euros

"O resultado líquido consolidado ascendeu a 168 mil euros, um acréscimo de 96,5% face ao mesmo período do ano anterior", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da tecnológica fixou-se em 1,3 milhões de euros, abaixo dos dois milhões de euros registados no período homólogo.Já os proveitos operacionais caíram, de janeiro a junho, 19,1%, em comparação com o mesmo período de 2019, para 10 milhões de euros.Por segmento, o ITO cedeu cerca de 15,1%, impactado pela pandemia de covid-19 "que impediu a execução de vários projetos de exportação de serviços para o exterior".No comunicado, o grupo lembrou que tem desenvolvido uma estratégia de obtenção de novos projetos de menor dimensão e maior rentabilidade, tendo-se verificado, no período de referência, "a adjudicação de novos negócios, não só em clientes de base instalada, renovando contratos existentes, mas também em clientes novos".O segmento ITC, por seu turno, também registou uma quebra de proveitos "bastante acentuada", na sequência da diminuição dos projetos na área internacional, onde os proveitos desceram 42,5%."Com um volume de negócios a superar os 2,5 milhões de euros no mercado externo, a Reditus vai continuar a manter a aposta nos seus negócios nas geografias internacionais e na sustentabilidade dos projetos de longa duração na área de ITC e ITO para várias organizações", sublinhou o grupo.Fundada em 1966, a Reditus está também presente em Angola, Guiné Equatorial e Moçambique.