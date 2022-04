Lucros e receitas da Alphabet abaixo das expectativas. Ações caem mais de 6%

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu primeiro trimestre fiscal, que foram inferiores ao que era esperado.

As receitas da Alphabet no trimestre aumentaram 23% para 68,01 mil milhões de dólares, o que constitui uma desaceleração do crescimento do volume de negócios (que entre janeiro e março de 2021 tinha aumentado 34%). A estimativa média dos analistas auscultados pela Bloomberg apontava para 68,11 mil milhões.

Por seu lado, o resultado líquido do quarto trimestre foi de 16,43 mil milhões de dólares, ou 24,62 dólares por ação – contra 17,93 mil milhões (26,29 dólares por ação) no período homólogo do ano precedente. O lucro por ação ficou abaixo da estimativa de 25,91 dólares do consenso de mercado.

As receitas do YouTube ficaram claramente aquém das expectativas: ascenderam a 6,87 mil milhões de dólares, quando os analistas esperavam 7,51 mil milhões. Já as da Google foram superiores ao previsto (5,82 mil milhões de dólares, contra 5,76 mil milhões estimados).

Os custos de aquisição de tráfego, a métrica usada para mostrar quanto a empresa paga a outros websites para adquirir tráfego, foram superiores ao esperado pelo mercado, ao fixarem-se em 11,99 mil milhões de dólares (contra uma projeção de 11,69 mil milhões).

Os investidores não gostaram das contas apresentadas e a Alphabet segue a cair 6,44% para 2.220,10 dólares na negociação do "after hours", quando no fecho da sessão regular desta terça-feira já tinha perdido 3,59% para 2.373 dólares.