Lucros e receitas da Alphabet superam expectativas

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu quarto trimestre fiscal, que foram superiores ao que era esperado pelo mercado.

As receitas contabilizando os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês) ascenderam a 56,9 mil milhões de dólares, mais 23% dos que entre outubro e dezembro de 2019 (43,2 mil milhões) e superior aos 37,37 mil milhões esperados pelos analistas.

Sem os custos por aquisição de tráfego, as receitas da Alphabet no trimestre foram de 46,43 mil milhões de dólares, contra a estimativa média do consenso de mercado de 44,16 mil milhões (e contra 46,08 mil milhões no mesmo período de 2019).

Já o lucro do quarto trimestre foi de 15,23 mil milhões de dólares, ou 22,30 dólares por ação – contra 10,67 mil milhões (15,35 dólares por ação) no período homólogo do ano precedente e acima dos 11,9 mil milhões projetados pelos analistas. Já o lucro por ação foi superior à estimativa de 15,57 dólares dos analistas inquiridos pela Refinitiv.

Relativamente às receitas do negócio da nuvem, dispararam 47% para 3,83 mil milhões de dólares, quando se esperava que fossem de 3,80 mil milhões. No entanto, a "cloud" teve perdas operacionais de 1,24 mil milhões no quarto trimestre. Foi a primeira vez que a Google separou a nuvem como um segmento de reporte separado.

Os números também revelaram uma retoma da publicidade da Google, que no segundo trimestre tinha registado uma queda devido aos efeitos da pandemia.

Os analistas tinham previsto um aumento dos anúncios no Youtube e estavam certos. O YouTube registou um aumento de 46% das suas receitas trimestrais, para 6,89 mil milhões.

Os investidores gostaram das contas apresentadas e a Alphabet segue a somar 6,44% para 2.042,76 dólares na negociação do "after hours", quando no fecho da sessão regular desta terça-feira ganhou 1,38% para 1.919,12 dólares.