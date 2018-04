Mais de 90% das profissões na UE requerem alguns conhecimentos de TIC

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Num mundo cada vez mais tecnológico, conhecimentos básicos em TIC são requisitos para mais de 90% das profissões no espaço europeu, indica um relatório do Immune Coding Institute.

O documento estima que em 2020 o número de empregos que requerem conhecimentos tecnológicos irá aumentar em 16 milhões, prevendo que se verifique um défice de cerca de 900 mil profissionais qualificados para responder à procura.

O relatório destaca ainda que duas em cada cinco empresas europeias que tentam contratar profissionais qualificados em TIC enfrentam dificuldades em preencher as vagas.

A maioria dos programadores considera esta actividade como um hobby e um terço dos programadores profissionais tem uma experiência inferior a cinco anos.

O documento adverte que são necessárias medidas urgentes para incorporar cada vez mais as TIC nos programas escolares para que os futuros profissionais entrem no mercado laboral com as "ferramentas" necessárias para corresponder às necessidades das empresas.