Netflix vê lucros dispararem mas abrandamento nas subscrições castiga ações

A Netflix alcançou 2.219 milhões de dólares (cerca de 1.888 milhões de euros ao câmbio atual) nos primeiros nove meses deste ano, uma subida homóloga de 73%, revelou esta terça-feira, após o fecho dos mercados, a plataforma de streaming.As receitas ascenderam a 18.350 milhões de dólares (15.614 milhões de euros), capitalizando o forte crescimento do seus conteúdos durante o confinamento imposto devido à pandemia de covid-19.Contudo, nos meses de verão, a Netflix apenas angariou 2,2 milhões de novos subscritores, abaixo do "guidance" de 2,5 milhões que havia definido e muito aquém dos 10,2 milhões registados no segundo trimestre e dos 15,8 milhões dos primeiros três meses do ano.Ainda assim, alguns analistas sublinham que a empresa continua a aumentar a base de assinantes, tendo crescido 28,2 milhões de subscritores este ano, para 195,2 milhões de assinantes a nível mundial.Os investidores ficaram desapontados com o ritmo de crescimento de assinantes e as ações da empresa recuam 5,8% na negociação "after hours".