Nova dona das camisolas do Manchester United instala “hub” tecnológico no Porto

A TeamViewer, a principal patrocinadora das camisolas do Manchester United a partir da próxima época, tomando o lugar que era da Crevrolet desde 2014, escolheu a cidade do Porto para instalar o seu novo centro de investigação e desenvolvimento (I&D).

"Através da recente aquisição da Hapibot Studio, agência de desenvolvimento de software sediada no Porto, a TeamViewer já deu o pontapé de saída na sua presença no local com uma equipa de cerca de 20 engenheiros de software e design altamente qualificados", revela a empresa alemã de software remoto, esta quarta-feira, 12 de maio, em comunicado enviado às redações.

"Espera-se que o novo local cresça significativamente ao longo do tempo para se tornar um componente-chave da organização global de I&D da TeamViewer", acrescenta a empresa, que pretende que o novo polo portuense da multinacional contribua para aumentar a sua força de engenharia líder em campos estrategicamente importantes, tais como a realidade aumentada e a internet das coisas (IoT)".





O ministro português da Economia afirma que "o Governo português está muito satisfeito por receber em Portugal um dos mais dinâmicos nomes europeus de tecnologia".

Para Pedro Siza Vieira, "a decisão da TeamViewer de desenvolver inovação de ponta em realidade aumentada e Internet das Coisas a partir do Porto é uma forte prova do potencial atrativo de Portugal enquanto ecossistema de tecnologia emergente".

Ao estabelecer um centro de I&D adicional em Portugal, a TeamViewer "desdobra-se em esforços e no avanço estratégico das suas capacidades de engenharia para inovação de software de classe mundial", enfatiza a empresa alemã.

A opção por Portugal, explica, "teve por base um quadro de seleção abrangente, que avaliou os principais fatores de crescimento e culturais, incluindo a disponibilidade de talentos de topo, infraestruturas educacionais, quadro regulamentar, mentalidade empreendedora e qualidade de vida", realçando que "contou com o apoio do governo Português e da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) ao longo de todo o processo".





"Portugal é um excelente local para o nosso novo centro de I&D, tendo muitas universidades boas e um grande grupo de talentos de engenharia altamente motivados para impulsionar a próxima onda de digitalização. Estamos muito entusiasmados por sermos parte ativa de um ‘hotspot’ de tecnologia tão vibrante. Com a incrível equipa da Hapibot Studio ao lado da TeamViewer, começámos já a trabalhar de forma a expandir os limites das nossas soluções e acelerar as inovações com a tecnologia TeamViewer feita em Portugal",afiança Mike Eissele, CTO (Chief Technology Officer) da multinacional alemã.

Já o presidente da AICEP, considerando que "Portugal conseguiu posicionar-se enquanto destino preferencial para a indústria global de tecnologia", afirma que "é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao novo centro de I&D da TeamViewer no Porto".

"O país possui um conjunto de talentos altamente qualificados e um ambiente de trabalho poliglota e multicultural que atrai cada vez mais centros tecnológicos especializados", sendo que "o projeto de tecnologia de ponta da TeamViewer prova as habilidades extremamente valiosas do talento Português no exigente ecossistema de tecnologia", conclui Luís Castro Henriques.





A TeamViewer, que se apresenta como um fornecedor líder e global de soluções de conectividade remota e de soluções digitais para o local de trabalho, está sediada em Goppingen, na Alemanha, e emprega mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, tendo fechado o ano de 2020 com uma faturação de 460 milhões de euros.





(Notícia atualizada às 14:12)