Oracle Portugal abre centro de competências no Porto e vai criar 100 empregos

David Martins

A Oracle Portugal vai abrir em julho um novo centro de competências no Porto e prevê contratar 100 novos profissionais, revelou esta quinta-feira o diretor-geral da empresa, Bruno Morais, num encontro com a imprensa.

O novo centro vai localizar-se no centro empresarial Lionesa, em Leça do Balio.

O foco do novo centro será na inovação tecnológica e de serviços para o setor do retalho para toda a área EMEA (Europa, Médio Oriente e África).