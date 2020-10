Pesquisas dos portugueses para comprar online mais que duplicaram até julho

As pesquisas dos portugueses no motor de busca Google sobre "comprar online" mais do que duplicaram entre janeiro e julho, face a igual período do ano passado, impulsionadas pela pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira o Google Trends."O impacto da pandemia no comportamento dos consumidores está a refletir-se também no comportamento das pesquisas verificando-se que as pesquisas dos portugueses no motor de pesquisa Google sobre comprar online cresceram 2,2 vezes em Portugal" nos primeiros sete meses do ano, refere a tecnológica, em comunicado.De acordo com o Google Trends, "os portugueses estão a passar mais o seu tempo online e os comportamentos e os hábitos dos consumidores portugueses têm vindo a alterar-se, sendo estes também visíveis também nos comportamentos de pesquisa face ao ano anterior".Por exemplo, "nos últimos 12 meses, pesquisas por videochamadas, 'o que fazer em casa', 'cursos online' e 'receitas online' tiveram um pico de interesse entre os meses de março e abril".De acordo com o estudo McKinsey & Company "Covid-19 Portugal Consumer Pulse Survey", citado pelo Google Trends, "os consumidores portugueses estão mais abertos a novas formas de comprar (novas lojas/novos produtos)".Mais de dois terços (73%) dos portugueses experimentaram uma nova forma de comprar durante a pandemia e os "três fatores que motivaram estas alterações foram promoções e preços melhores (42%), filas menores/espaços menos cheios (28%) e bom serviço de entrega/opções de levantamento (27%)", de acordo com o estudo.Aponta também que "um dos fatores mais preponderantes passou a ser o preço", com quase metade (45%) dos consumidores portugueses a referir que estão mais conscientes dos gastos e 41% a preferir produtos mais baratos.