Receitas de publicidade da Alphabet acima das expectativas. Mercado aplaude

A gigante tecnológica Alphabet, que detém a Google e o Youtube, registou no seu segundo trimestre fiscal lucros e receitas aquém do esperado pelo consenso do mercado. Mas a boa faturação proveniente da publicidade animou os investidores.

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu segundo trimestre fiscal, que foram inferiores ao que era esperado, tanto no volume de negócios como nos lucros.

As receitas aumentaram 13% em termos homólogos, de 61,8 para 69,69 mil milhões de dólares, quando a estimativa média dos analistas auscultados pela Refinitv e pela Bloomberg apontava para 69,9 mil milhões e 70 mil milhões, respetivamente.

Já as receitas sem os custos de aquisição de tráfego – a métrica usada para mostrar quanto a empresa paga a outros websites para adquirir tráfego (a chamada faturação ex-TAC) ascenderam a 57,47 mil milhões de dólares, quando o consenso dos analistas inquiridos pela Bloomberg esperava que fossem de 58,03 mil milhões.

Por seu lado, o resultado líquido do segundo trimestre foi de 16 mil milhões de dólares, ou 1,21 dólares por ação – contra 18,5 mil milhões (1,36 dólares por ação) no período homólogo do ano precedente. O lucro por ação ficou abaixo da estimativa de 1,32 dólares do consenso de mercado.

As receitas publicitárias do YouTube aumentaram de 7 para 7,34 mil milhões de dólares, quando os analistas esperavam 7,51 mil milhões, tendo o motor de busca Google arrecadado 40,7 mil milhões. Já o total das receitas com a publicidade foi de 56,3 mil milhões de dólares, mais 12% do que há um ano e acima das expectativas de 55,9 mil milhões dos analistas.

Foi este número que deu alento às ações na negociação do "after hours", uma vez que os investidores receavam que as receitas publicitárias fossem tão más como as do Twitter e da Snap.

As ações seguem a somar 2,84% para 108 dólares na bolsa nova-iorquina, depois de terem encerrado a cair 2,32% para 105,02 dólares no fecho da sessão regular desta terça-feira.