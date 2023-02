Swiss Post vai abrir “hub” em Lisboa com 50 tecnólogos e quer chegar aos 150

Perante a escassez de profissionais em tecnologias da informação (TI), que "está a ter impacto directo na Swiss Post", o grupo postal nacional da Suíça decidiu investir em Portugal "para garantir as competências de TI necessárias para o futuro".

Esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, a Swiss Post anunciou que vai apresentar publicamente, na próxima terça-feira, o seu projeto "I/T Campus de Lisboa", um "hub" tecnológico que "terá como missão proporcionar recursos tecnológicos altamente qualificados para a operação da empresa junto dos seus clientes particulares e empresariais na Suíça e que funcionará a partir de Lisboa".





Este centro de competências a instalar na capital portuguesa vai "gerar 50 postos de trabalho na área das TI até ao final do ano e pretende alcançar os 150 colaboradores a médio prazo", com o grupo helvético a adiantar, ainda, que "o O I/T Campus de Lisboa irá funcionar em estreita colaboração com a casa mãe e a sede do Swiss Post IT em Berna".





O Swiss Post IT, enfatiza o grupo, "é um dos maiores departamentos de IT da Suíça, com cerca de 1.300 colaboradores internos e 400 especialistas externos de IT, responsáveis por impulsionar a digitalização da Swiss Post".

Contando actualmente com cerca de 47 mil trabalhadores na Suíça, a Swiss Post é uma empresa que opera nos mercados da comunicação, logística, retalho financeiro e transporte de passageiros, tendo no ano passado recebido, pela sexta vez consecutiva, a distinção de "melhor serviço postal do mundo" pela Universal Postal Union.





(Notícia atualizada às 10:48)