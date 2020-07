Trabalhadores da Google vão continuar em teletrabalho até julho de 2021

O diário, que cita fontes ligadas ao processo, sublinha que a decisão foi tomada na semana passada pelo presidente executivo da tecnológica, Sundar Pichai, mas não foi ainda tornada pública.Esta decisão afeta cerca de 200.000 empregados da Google e da Alphabet, 'holding' que detém a tecnológica, e prevê um calendário mais prolongado para o regresso ao escritório do que tem sido decidido até agora pelas grandes empresas do setor.Por exemplo, a Apple e o Facebook contam que o regresso seja feito em janeiro, enquanto a Microsoft afirmou que tal poderá começar a acontecer já este outono.A rede social Twitter anunciou que, devido à pandemia de covid-19, os trabalhadores que assim o desejem podem continuar em teletrabalho de forma permanente.Até agora, a Google tinha previsto o regresso aos escritórios a partir de janeiro de 2021.A decisão afeta os principais escritórios da multinacional, o que inclui o central em Mountain View (Califórnia) e os que tem em outros pontos nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia ou Brasil.A Google reabriu parcialmente escritórios mais pequenos em países que foram menos afetados pela pandemia como Austrália, Grécia ou Tailândia.De acordo com o The Wall Street Journal, na decisão de Pichai pesou, entre outras coisas, a incerteza sobre como irão funcionar as escolhas nos Estados Unidos e as implicações para os empregados com filhos.Os Estados Unidos, onde a pandemia continua a avançar, ultrapassam os 4,2 milhões de casos confirmados de covid-19 e aproxima-se dos 150.000 mortos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.