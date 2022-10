Trabalhadores têm mais poder do que nunca, mas há desafios pela frente

Numa altura em que as empresas são forçadas a oferecer salários mais competitivos e a criar novos planos de carreira para combater a chamada era da "Great Resignation", nome pelo qual ficou conhecido o período de despedimentos em massa, que começou no início de 2021 nos Estados Unidos -, os trabalhadores estão em melhor posição do que nunca para redefinir a forma como trabalham.



A conclusão consta do mais recente

...