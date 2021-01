Trump adiciona chinesa Xiaomi à sua "lista negra" por suportar atividade militar

A "lista negra" de Donald Trump, presidente cessante dos Estados Unidos, continua a aumentar. Agora foi a vez da tecnológica Xiaomi entrar neste grupo de empresas sancionadas pelo líder norte-americano, prestes a abandonar o cargo.É mais uma cotada chinesa a ser sancionada pelo departamento de Defesa por, alegadamente, suportar os militares da China.Agora, os investidores norte-americanos ficam impedidos de investir na cotada nos daqui a 60 dias de negociação. Caso tenham ações da cotada, têm um ano para as vender.As ações da Xiaomi caíram 14% em bolsa, tendo fechado a sessão asiática com uma desvalorização na ordem dos 10%.A empresa mais do que duplicou o seu valor de mercado no último ano, ganhando uma quota de mercado cada vez maior. No terceiro trimestre de 2020, ultrapassou a Apple para se tornar a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, de acordo com a Gartner.Até aqui, a Xiaomi conseguiu evitar a pressão dos EUA mesmo quando Washington apertava várias empresas de tecnologia chineses, incluindo a Huawei.