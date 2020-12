Twitter vai encerrar a aplicação Periscope em março de 2021

A rede social Twitter anunciou na terça-feira que vai encerrar em março a aplicação de transmissões ao vivo Periscope, explicando que a sua manutenção se tornou "insustentável" devido à queda do número de utilizadores nos últimos anos."A verdade é que a aplicação Periscope encontra-se num estado de manutenção insustentável e já há bastante tempo. Nos últimos anos, temos visto uma queda no número de utilizadores e sabemos que o custo de manutenção vai aumentar à medida que o tempo passa", justifica em comunicado a Twitter, que adquiriu esta aplicação em 2015.As características do Periscope, que teve os seus tempos mais gloriosos no início da década que agora termina, foram gradualmente integradas pela própria aplicação do Twitter em serviços como o Twitter Live, o que fez com que o primeiro se tornasse dispensável.Nos próximos dias, deixarão de poder criar-se contas no Periscope e em março de 2021 a aplicação deixará de estar disponível nas lojas virtuais. Até lá, os internautas que o desejem poderão descarregar uma cópia dos seus vídeos e dados para os guardar.