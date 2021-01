Von der Leyen: Biden e Europa estão "na mesma página" na regulação tecnológica

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que o presidente norte-americano Joe Biden e a Europa estão "na mesma página" no que toca à regulação de gigantes tecnológicos.





Von der Leyen mostra-se confiante, em declarações à CNBC, de que o novo presidente dos Estados Unidos vai tornar-se "um aliado" na luta contra a desinformação online e na implementação de regras que regulem as operações destas empresas.





Avançar com novas regras é importante para Von der Leyen, e, segundo a própria, será também importante para Joe Biden, pelo que esta conclui: "Penso que estamos na mesma página". A presidente defendeu a existência de "linhas claras para que as empresas tecnológicas assumam responsabilidade pelo conteúdo que distribuem".





"Se há ódio por aí fora, se há polarização, notícias falsas, todas estas coisas que são ameaças às nossas democracias, tenho a certeza que vamos ter um aliado para trabalhar nisso", disse a presidente da Comissão Europeia. "A Europa está a avançar com a regulação, mas estou convencida que os Estados Unidos vão estar a escutar atentamente porque Joe Biden sempre foi um político que valorizou a ordem baseada em regras".





A regulação de tecnológicas já era tema de discussão e uma prioridade na Europa, mas eventos recentes têm reforçado a urgência de atuação. Em causa estão os protestos no Capitólio norte-americano e as decisões subsequentes do Twitter e do Facebook de suspenderem do presidente dos Estados Unidos que estava na altura em funções, Donald Trump.