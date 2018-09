Facebook leva Blackberry a tribunal por roubo de tecnologia

O Facebook avançou com um processo à Blackberry por violar patentes da tecnologia, nomeadamente aquela que suporta as mensagens de voz, avança a Bloomberg.





A acusação, que se prolonga por 118 páginas, foi preenchida esta terça-feira no tribunal federal de São Francisco. O roubo da tecnologia de mensagens de voz é apenas uma das seis violações a patentes do Facebook apontadas pela gigante tecnológica.





Entre as restantes tecnologias que a empresa liderada por Mark Zuckerberg se queixa terem sido apropriadas indevidamente, está uma que permite a centralização da recolha e análise de dados GPS. A Blackberry terá ainda copiado uma outra que melhora a visualização de gráficos, vídeo e áudio em aparelhos móveis.





Contactada pela agência de notícias, a Blackberry ainda não teceu qualquer comentário ao processo.

Contudo, esta não é a primeira vez que as duas gigantes se confrontam relativamente a patentes. Em Março, foi a Blackberry que avançou para tribunal com a acusação de que o Facebook violou patentes relacionadas com mensagens de texto.