Facebook supera nos lucros mas desilude nas receitas

O Facebook obteve 9.194 milhões de dólares de lucro no terceiro trimestre, mais 17% do que em igual período do ano passado e acima das estimativas dos analistas, que apontavam para 9.108 milhões. Já as receitas aumentaram 35%, para 29.010 milhões de dólares, aquém do previsto pelo mercado, que esperava uma faturação de 29.490 milhões.As previsões de receitas para o quarto trimestre também ensobraram a apresentação. A empresa liderada por Mark Zuckerberg espera entre 31,5 mil milhões de dólares e 34 mil milhões de dólares, enquanto os analistas antecipavam um valor médio de 34,72 mil milhões.O CFO da empresa, David Wehner, indicou que as previsões "refletem a incerteza significativa que enfrentamos no quarto trimestre devido às alterações no iOS 14 da Apple e fatores relacionados com a economia e a pandemia". A Apple alterou as regras de privacidade, o que penaliza o Facebook em termos de anúncios dirigidos a públicos-alvo.Após uma queda inicial na negociação "after-hours", as ações sobem mais de 1%, impulsionadas pelos planos do Facebook de comprar mais ações próprias até 50 mil milhões de dólares.O número de utilizadores ativos por mês (MAU), uma métrica seguida de perto, subiu 6%, para 2,91 mil milhões.Quanto aos rumores de que a empresa estaria a preparar uma mudança de nome não houve qualquer novidade.As ações do Facebook acumulam um ganho de 20% este ano, abaixo da valorização de 22% do índice S&P 500.