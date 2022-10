Lucros trimestrais da Meta caem 52% e falham estimativas

A casa-mãe do Facebook, Instagram e Whatsapp faturou 27,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, batendo marginalmente as estimativas do mercado. Mas os lucros falharam as previsões e as perspetivas da empresa de Zuckerberg para o último trimestre do ano desiludiram.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 22:26







A Meta fechou o terceiro trimestre com lucros de 4,4 mil milhões de dólares, uma quebra homóloga de 52% e bastante abaixo dos

5,04 mil milhões estimados pelos analistas.



A casa-mãe do Facebook, Instagram e Whatsapp faturou 27,7 mil milhões de dólares, ligeiramente acima dos 27,4 mil milhões antecipados pelo mercado.



No entanto, a empresa liderada por Mark Zuckerberg desiludiu nas suas previsões para os últimos três meses do ano. A Meta aponta para receitas entre 30 mil e 32,5 mil milhões de dólares, quando os analistas esperam um valor de 32,2 mil milhões de dólares.



Os números divulgados esta quarta-feira após o fecho de Wall Street mostram que a Meta, tal como os seus pares, está a sofrer com a debilidade do mercado publicitário num contexto de abrandamento económico.



A penalizar a empresa está também a aposta no metaverso, que aliás levou à mudança de nome da companhia, que continua a custar milhares de milhões de dólares à Meta.

Após serem divulgados os resultados, as ações da Meta caíram mais de 12% na negociação "after-hours".

