Redes sociais pedem proteção à União Europeia no combate ao discurso de ódio

"levam a sua responsabilidade muito a sério e querem fazer mais para combater o conteúdo e atividades ilegais online", segundo Siada El Ramly, diretora geral da Edima. A associação apela a novas leis que lhes permitam moderar a qualidade das publicações, facilitando a remoção de conteúdo que fosse considerado perigoso.



A associação apela a novas leis que lhes permitam moderar a qualidade das publicações, facilitando a remoção de conteúdo que fosse considerado perigoso.

"Uma salvaguarda legal europeia para os prestadores de serviços daria-lhes [às empresas tecnológicas] a margem de manobra para usar os seus recursos e a tecnologia de maneiras criativas para fazê-lo", acrescenta.



Este avanço da associação surge depois de o Parlamento Europeu ter dado "luz verde" a duas leis com o objetivo de combater os conteúdos ilegais. Mas as normas defendem que as plataformas digitais não devem recorrer a qualquer tipo de filtragem automática para o controlo através de suposições.



E as empresas de tecnologia receiam que, ao remover o conteúdo voluntariamente, com recurso sistemas que detetem infrações, deixem muitas publicações consideradas nocivas de fora e possam ser acusadas de ter conhecimento e serem responsáveis por dar espaço a esse tipo de conteúdo.



Agora, a Comissão Europeia tem até dezembro para apresentar uma proposta sobre os serviços digitais.



Europa não está sozinha no escrutínio das proteções legais das empresas de tecnologia. Um painel do Senado dos EUA convocou os diretores executivos do Facebook e do Twitter para testemunharem sobre as suas políticas de conteúdo no próximo mês.



Donald Trump, presidente dos EUA, e outros conservadores afirmam que as atuais leis de responsabilidade para plataformas de tecnologia permitem que as empresas silenciem as suas opiniões e sejam um entrave à liberdade de expressão. Trump abriu uma guerra contra o Twitter, há uns meses, quando os seus "tweets" passaram a ver um verificador de factos anexado.



Nos últimos anos, as redes sociais estão a ser acusadas de não fazerem o suficiente para controlar o discurso de ódio e incitação à violência em sítios como o Mianmar, ou por permitir que os russos espalhassem desinformação para influenciar a eleição presidencial dos EUA de 2016, por exemplo.

Um conjunto de grandes empresas tecnológicas, como o Facebook, a Alphabet (dona da Google) ou a ByteDance (dona da TikTok), estão a apelar à União Europeia que as proteja de possíveis responsabilidades por remover discursos de ódio e conteúdo ilegal das suas plataformas, de acordo com um comunicado emitido pela Edima. A associação, que representa as empresas acima referidas, fez notar que todos os seus membrosMas a