Twitter vai permitir a utilizadores denunciar informações falsas

O Twitter vai criar uma opção para os utilizadores denunciarem à empresa informação falsa, mas ressalva que esta nova funcionalidade não irá necessariamente levar a maior número de verificações de factos (fact-checking) ou colocação de advertências em publicações "problemáticas".Para já, a empresa vai testar esta nova opção apenas em alguns mercados.A funcionalidade permite que os utilizadores notifiquem o Twitter sobre alegada informação falsa, à semelhança do que já podem fazer relativamente a mensagens não solicitadas (spam) ou insultos. No entanto, o Twitter não irá rever a veracidade de cada tweet identificado ou responder aos utilizadores com atualizações, como o faz com outras notificações.O Twitter pretende usar as denúncias como forma de estudar a informação falsa veiculada na plataforma e identificar tendências ou áreas problemáticas em que se deverá focar, indicou uma porta-voz.Numa altura em que a questão das "fake news" ganhou protagonismo, o Twitter apenas verifica a informação em tweets de alguns temas selecionados, como as eleições presidenciais dos EUA ou a pandemia da covid-19.A empresa admite adicionar outras categorias para fazer "fact-checking" após analisar os resultados do teste que será circunscrito aos mercados dos EUA, Austrália e Coreia do Sul."Podemos não agir e não conseguir responder a cada denúncia no teste", refere a empresa num tweet publicado esta terça-feira. "Mas o vosso contributo ajudar-nos-á a identificar tendências para que possamos melhorar a velocidade e escala do nosso trabalho de combate à informação falsa".O Twitter é apontado como sendo uma das redes sociais onde as questões da informação falsa são combatidas de forma mais limitada, por comparação, por exemplo, com o Facebook.