Zuckerberg vendeu 428 milhões de dólares em ações da Meta em dois meses

Mark Zuckerberg vendeu quase 1,28 milhões de ações da Meta, encaixando perto de 428 milhões de dólares, nos últimos dois meses do ano passado, noticia esta quarta-feira a Bloomberg.O CEO da dona do Facebook, Instagram e Whatsapp não vendia ações da empresa desde novembro de 2021, tendo os títulos da Meta tocado mínimos de sete anos durante esse período.Segundo a Bloomberg, que cita um comunicado à Securities and Exchange Commission (SEC), regulador dos mercados nos EUA, Zuckerberg vendeu ações em todas as sessões desde 1 de novembro.Nestes dois meses, o fundador da rede social alienou quase 1,28 milhões de títulos a troco de aproximadamente 428 milhões de dólares.Em média, cada venda rendeu a Zuckerberg 10,4 milhões de dólares, tendo o maior encaixe sido obtido a 28 de dezembro, quando o CEO da Meta encaixou 17,1 milhões de dólares.As ações da Meta dispararam 194% no ano passado face ao mínimo de sete anos registado em finais de 2022.Entre as maiores empresas tecnológicas, apenas a Nvidia valorizou mais no ano passado.A Meta encerrou a sessão desta quarta-feira a valer 344,47 dólares, tendo cedido 0,53%. Zuckerberg detém uma participação de cerca de 13% na gigante das redes sociais e tem uma fortuna avaliada em aproximadamente 125 mil milhões de dólares, sendo a sétima pessoa mais rica do mundo.