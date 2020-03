Altice descarta moratória nas faturas, mas garante que vai analisar caso a caso

A Altice Portugal garante que está "analisar" as ferramentas que têm ao "seu alcance" para aliviar a fatura de telecomunicações das famílias e empresas que mais necessitarem. Porém, garante que não irá "tomar medidas mais alargadas" como a suspensão ou moratória do pagamento das contas de todos os seus clientes como tem acontecido em outros setores por causa da pandemia do novo coronavírus.





"Estamos a trabalhar no sentido de analisarmos aquilo que são as ferramentas que estão disponíveis e ao nosso alcance", garantiu Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal numa conferência telefónica com jornalistas no âmbito da apresentação de resultados relativos a 2019.





Porém, o gestor prefere "neste momento, não avançar com medidas particulares e avulso", uma vez que "terão de ser tomadas no seio da indústria e no seio do setor para serem medidas estruturais", acrescentou, sublinhando que esta temática está a ser trabalhada pela Apritel, associação que representas as empresas do setor.





Alexandre Fonseca aproveitou ainda para destacar que o setor " tem estado desde o primeiro dia na linha da frente para garantir que as famílias e as empresas têm serviços fixos e moveis ". Para tal, foram feitos "alguns milhões de euros de investimento nas duas ultimas semana para garantir que serviços continuam a funcionar". "Há contributos que não são tão visíveis quanto outros. O nosso esforço de guerra, nesta guerra contra a covid-19, é garantir que serviços continuam a funcionar", referiu.





O líder da dona da Meo relembrou ainda que as operadoras uniram-se decidiram oferecer as mensalidades da Sport TV e da Elevem Sports durante este período de isolamento dos portugueses, bem como oferecer 10GB em dados móveis a todos os clientes.





"Neste momento, as medidas que tenham se ser tomadas" para aliviar as despesas dos portugueses, "serão sempre decididas com a sensibilidade que temos tido para analisar caso a caso todas as situações".





5G em 2020? "Não parece viável"





Durante a apresentação de resultados, que alcançaram números "históricos" com a inversão de queda das receitas, Alexandre Fonseca garantiu que o 5G continua a ser uma prioridade para a empresa. Porém, não acredita que seja uma realidade em Portugal este ano, como estava previsto.





A Anacom anunciou que o processo dos leilões para o 5G, inicialmente previstos para abril, tinha sido suspenso por tempo indeterminado. Ora, para Alexandre Fonseca, mesmo que arranque no segundo semestre deste ano, não acredita que "seja viável" que "o 5G seja uma realidade em Portugal em 2020".





Quanto à decisão concreta de suspensão do leilão, a qual segundo o gestor foi tomada pelo Governo e transmitida ao regulador, "faz todo o sentido". "Quando estamos perante cenários de incerteza como o que estamos a atravessar, é óbvio que estes momentos não são os melhores para investimentos significativos", sustentou.