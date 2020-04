Anacom recebeu 1.549 reclamações na primeira semana de abril

Na primeira semana de abril a Anacom recebeu 1.549 reclamações, um aumento de 14% face aos sete dias anteriores. Do total das queixas, 64% foram relacionadas com serviços de telecomunicações, um aumento de 4% face à semana anterior, e as restantes com serviços postais.





A suspensão e cancelamento dos contratos sem penalizações liderou as preocupações manifestadas pelos utilizadores no período de 4 a 10 de abril no que toca aos serviços de comunicações.