5G dá a Portugal uma “oportunidade única” na reindustrialização

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 5G oferece a Portugal “uma oportunidade única de tentar aumentar a sua reindustrialização”, afirma Sérgio Catalão (na foto), country manager da Nokia Portugal. Numa altura em que o setor das telecomunicações segue com a implementação da nova tecnologia, aquele que é o responsável do grupo finlandês em terras lusas há 16 anos assume que esta rede oferece possibilidades que as anteriores –

...