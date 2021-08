5G: Propostas dos operadores somam 352,8 milhões no 155.º de licitação principal

O processo dura há sete meses (arrancou em 14 de janeiro) e, atualmente, nos países da União Europeia, só Portugal e a Lituânia não têm ofertas comerciais de quinta geração (5G).Se o leilão tivesse terminado hoje, o Estado teria arrecadado mais de 437 milhões de euros (incluindo a licitação dos novos entrantes de 84,3 milhões de euros), bastante acima do montante indicativo de 237,9 milhões de euros.Na véspera, as propostas tinham somado 352 milhões de euros.A faixa 3,6 GHz, com 40 lotes, é a única que tem sido alvo de ofertas -- mais precisamente desde 05 de março --, com 198,2 milhões de euros, contra 197,4 milhões de euros na sexta-feira.Desde o início de julho passou a haver 12 rondas, na sequência da alteração ao regulamento do leilão, aprovada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), tendo em vista a aceleração do processo, sendo que a mudança de regras foi alvo da contestação dos operadores históricos.Entretanto, em 12 de agosto, a Anacom anunciou o início do procedimento de uma nova alteração do regulamento, no sentido de inibir a utilização dos incrementos de valor mais baixo que os licitantes podem escolher, 1% e 3%, tendo por objetivo acelerar, mais uma vez, o ritmo do leilão.A licitação principal inclui os operadores Altice Portugal (Meo), Nos, Vodafone Portugal, Nowo (Másmovil) e também a Dense Air, e visa a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, depois de uma primeira fase exclusiva para novos entrantes.De acordo com a edição do Expansión de hoje, também a operadora romena Digi, que é um "dos grupos mais agressivos no mercado espanhol" em termos de concorrência, poderá estar na corrida às licenças de 5G em Portugal.Esta concorrência inesperada, relata o título, "não só está a encarecer o leilão das frequências", que dura desde janeiro, "como ameaça endurecer o mercado e reduzir a rentabildiade de todos os atores do setor".O título espanhol refere que o leilão leva mais de 150 dias, dura "desde janeiro até agora e não se vê o fim", sendo "provavelmente um recorde mundial de duração".Espera-se que o processo acelere em setembro, com as novas regras, mas "com um mercado mais pequeno que o espanhol - 10 milhões de habitantes frente aos 46 milhões de Espanha - o mercado português, segundo muitos especialistas, não dá para manter cinco operadores (os três antigos e dois novos entrantes muito agressivos: MásMóvil e Digi", escreve o Expansión.O processo tem sido bastante contestado pelas operadoras históricas, envolvendo processos judiciais, providências cautelares e queixas a Bruxelas, considerando que o regulamento tem medidas "ilegais" e "discriminatórias", o que incentiva ao desinvestimento.