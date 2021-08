5G: Propostas seguem no 145.º dia a somar 345,4 milhões

O leilão 5G alcançou hoje o 145.º dia de licitação principal, com as propostas das operadoras a somarem 345,4 milhões de euros, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Se tivesse terminado hoje, o Estado teria arrecadado 429,7 milhões de euros (incluindo a licitação dos novos entrantes de 84,3 milhões de euros), bastante acima do montante indicativo de 237,9 milhões de euros.O leilão principal arrancou há quase sete meses (14 de janeiro), sendo que era esperada a sua conclusão no primeiro trimestre, tendo, entretanto, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alterado as regras de forma a acelerá-lo, mas continua sem se vislumbrar o seu fim.Na véspera, as propostas tinham somado 344,7 milhões de euros.A faixa 3,6 GHz, com 40 lotes, é a única que tem sido alvo de ofertas -- mais precisamente desde 05 de março --, com 190,9 milhões de euros, o que compara com 190,1 milhões de euros na sexta-feira.A licitação principal inclui os operadores Altice Portugal (Meo), Nos, Vodafone Portugal, Nowo (Másmovil) e também a Dense Air, e visa a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, depois de uma primeira fase exclusiva para novos entrantes.O processo tem sido bastante contestado pelas operadoras históricas, envolvendo processos judiciais, providências cautelares e queixas a Bruxelas, considerando que o regulamento tem medidas "ilegais" e "discriminatórias", o que incentiva ao desinvestimento.