Altice estabiliza receitas em Portugal no semestre

A Altice Portugal encerrou o primeiro semestre do ano com receitas um pouco acima dos mil milhões de euros, o que traduz uma ligeira quebra de 0,9% face ao mesmo período do ano passado. Analisando os números do segundo trimestre os proveitos caíram 4,2% para os 499,5 milhões de euros.

O EBITDA fixou-se nos 411,4 milhões de euros, registando uma diminuição de 2%.

A operadora liderada por Alexandre Fonseca justifica os resultados com "os efeitos negativos da pandemia no segundo trimestre deste ano", uma vez que nos três primeiros meses do ano este indicador cresceu 1,8% face a igual período do ano anterior.

"A receita foi afetada particularmente pelo confinamento obrigatório no país, o que se traduziu num menor volume de vendas de equipamentos, devido ao encerramento das lojas, na inexistência de receita de conteúdos "premium desportivos, em resultado da suspensão de competições desportivas e na diminuição da receita de roaming, com particular destaque para a ausência de turismo externo, e ainda pela impossibilidade de viajar", explica a empresa em comunicado.





Por segmentos, as receitas da área de consumo caíram 2,7% para 283,7 milhões de euros durante o segundo trimestre. No segmento empresarial a queda foi maior. Os proveitos recuaram 6,2% para 215,9 milhões de euros.

A dona da Meo sublinha ainda que apesar do impacto da pandemia o investimento aumentou 11,1%, atingindo o montante de 218,2 milhões de euros.

A maioria deste valor continua a ser direcionada para a expansão da rede de fibra da operadora que no final de junho cobria 5,3 milhões de casas antecipando em seis meses a meta a que s e tinha comprometido em 2015, quando passou para as mãos do grupo de Patrick Drahi.