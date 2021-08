Altice Portugal com receitas acima dos mil milhões no semestre

A Altice vê um contexto social e económico nacional a ressentir-se ainda dos efeitos pandémicos, mas acredita haver já alguma recuperação, o que levou a que as receitas da operadora em Portugal atingissem no primeiro semestre do ano 1.099,8 milhões de euros, mais 7,6% que em igual período do ano passado. Só no segundo trimestre as receitas totalizaram 550,7 milhões, mais 10,3% em termos homólogos, "beneficiando de um contexto económico que parcialmente retomou a normalidade, após o gradual levantamento de medidas de confinamento relacionadas com a pandemia covid-19", explica a companhia liderada por Alexandre Fonseca em comunicado.Face ao trimestre anterior, as receitas cresceram 0,3%.Para a Altice, a evolução homóloga das receitas no segundo trimestre "mostra já uma maior sustentação nas várias linhas de negócio, beneficiando também do efeito originado pelo confinamento obrigatório no segundo trimestre de 2020", que teve menos receitas com os conteúdos premium de desporto, menos volume de vendas com equipamentos, e menos receitas de "roaming".O segmento de consumo registou receitas de 303,7 milhões de euros no segundo trimestre do ano, uma variação homóloga de 7,0%. E o empresarial subiu 14,4%para 247,0 milhões de euros.O EBITDA do primeiro semestre totalizou 417,3 milhões de euros, sendo 213 milhões referentes ao segundo trimestre.Quanto à evolução da rede, a Altice acrescentou 111 mil casas com fibra ótica no segundo trimestre, totalizando 5,8 milhões de casas. O investimento atingiu os 117,1 milhões de euros no segundo trimestre e 228,4 milhões de euros no conjunto do semestre.