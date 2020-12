Altice Portugal diz que reforçou liderança no setor das comunicações nacional 

O Meo, marca da Altice Portugal, manteve no terceiro trimestre de 2020 a liderança em todos os serviços de comunicações em Portugal, refere a empresa num comunicado.

Com base nos últimos relatórios divulgados pelo regulador das comunicações, a ANACOM, sobre os serviços de comunicações em Portugal no terceiro trimestre de 2020, o Meo afirma que obteve a maior quota de mercado no serviço de TV por subscrição, de 39,9%, aumentando em relação à conquista do ano anterior e distanciando-se do segundo da tabela.

Também é ao Meo que pertence a maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%) e de utilizadores de Internet móvel (38,5%), conseguindo superar a fasquia que a própria atingiu no ano anterior, além dos resultados dos concorrentes.

A marca da Altice mantém ainda a liderança nos serviços móveis ativos (45%),de acessos de banda larga fixa (40,4%) e de acessos principais em serviço telefónico fixo (45,1%).