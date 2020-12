Anacom guarda 110 milhões para litígios judiciais com as operadoras

Como o sistema em vigor prevê que as provisões para processos judiciais sejam reconhecidas como componente do custo, acabam por ser as empresas, as autoras dos processos, a financiá-las.



... A Anacom tem 109,9 milhões de euros depositados em provisões constituídas pela entidade reguladora para fazer face a processos judiciais dos operadores de telecomunicações.



Segundo avança hoje o Público, o valor das provisões da Anacom nunca foi tão elevado como agora e resulta de uma espécie de "ciclo vicioso" que tem levado as empresas a impugnarem repetidamente desde 2009 o valor das taxas de regulação que a Anacom lhes aplica todos os anos. Como o sistema em vigor prevê que as provisões para processos judiciais sejam reconhecidas como componente do custo, acabam por ser as empresas, as autoras dos processos, a financiá-las. Saber mais Anacom litígios judiciais

