Anacom impõe descida nos preços da Meo nas ligações às ilhas

Os preços das ligações de telecomunicações praticados pela Meo para as ilhas vão sofrer uma descida de 10%, segundo decisão da Anacom.



Em comunicado, o regulador explica que "aprovou uma redução de 10% dos preços máximos dos circuitos entre o continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (circuitos CAM), disponibilizados pela Meo", tendo determinado, ainda, "manter os preços máximos dos circuitos que ligam várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas), no âmbito da oferta de referência de capacidade Ethernet (ORCE)".



Também os preços dos circuitos tradicionais são mantidos.



Os novos preços deverão entrar em vigor com retroatividade a 2 de outubro de 2020.





Segundo o comunicado da Anacom, desde 2015, a redução acumulada dos preços máximos dos circuitos CAM ronda dos 94,5%.