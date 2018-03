Anacom prepara lançamento da 5ª geração móvel em Portugal

"A passagem para o 5G reveste-se de grande relevância pelas enormes potencialidades que acarreta em termos de inovação e desenvolvimento do sector e do país", diz o regulador.

O regulador do sector das telecomunicações anunciou esta quarta-feira que está a preparar o lançamento da 5ª geração móvel, sendo que para o efeito "vai auscultar o mercado para avaliar o interesse dos operadores nas faixas que tecnologicamente possibilitam o desenvolvimento dos vários serviços que podem ser prestados com esta nova geração móvel".

Entre os novos serviços que ficam disponíveis com esta tecnologia estão o Machine-to-Machine (M2M) e Internet of Things (IoT), destaca a Anacom, assinalando que "importa avançar com este processo", uma vez que "a passagem para o 5G reveste-se de grande relevância pelas enormes potencialidades que acarreta em termos de inovação e desenvolvimento do sector e do país".