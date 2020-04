Anacom quer reforçar regime de proteção de consumidores

A Anacom entregou uma proposta à Assembleia da República que visa reforçar a proteção dos consumidores no contexto atual de pandemia do novo coronavírus. Apesar de congratular-se com as recentes decisões aprovadas no Parlamento que impedem os corte dos serviços bem como o pagamento faseado das faturas, o regulador considera que "o regime aprovado poderá ser objeto de um conjunto de clarificações e de melhoramentos".





Na prática, a proposta entregue pela entidade liderada por Cadete de Matos tem como objetivo clarificar alguns pontos da Lei 7/2020, de 10 de abril, a qual consagra a garantia de acesso aos serviços essenciais (água, eletricidade, gás natural e comunicações eletrónicas) ao estabelecer que não é permitida a suspensão do fornecimento destes serviços durante o estado de emergência e no mês seguinte. Uma posição partilhada pela Anacom mas "que, no caso dos serviços de comunicações eletrónicas, pode ser reforçada", refere a entidade reguladora em comunicado.