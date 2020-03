O tráfego de comunicações eletrónicas tem vindo a aumentar devido às medidas de combate ao contágio do novo coronavírus, com um subida de 47% na voz e 52% nos dados, segundo dados hoje divulgados pelo regulador Anacom.

Em termos de tráfego de dados, cujo aumento foi de 52%, no móvel o crescimento foi de 24% e no fixo de 54%.



A Anacom refere que, segundo a informação disponível, "registaram-se alterações significativas nos padrões de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas", como o crescimento do tráfego de voz fixa, "que contrasta com a redução verificada em anos anteriores (em 2019 este tipo de tráfego diminuiu 15%)".



O tráfego de voz fixa estava em queda desde o início de 2013.



"Por outro lado, o peso relativo da voz fixa aumenta em relação à voz móvel (que cresce menos do que a voz fixa)", observa a Anacom.



"Acentuou-se igualmente o crescimento do tráfego de banda larga fixa (53,7%), que estava em desaceleração (cresceu 29% em 2019)".



O regulador liderado por João Cadete de Matos estima que "o tráfego médio por acesso fixo continue a aumentar (era de 131 GB/mês em 2019) e se afaste ainda mais do tráfego médio por acesso móvel (4 GB/mês em 2019), visto que o tráfego de dados móvel está a crescer a taxas inferiores ao tráfego fixo".



