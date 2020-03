Após mais de uma década de contração, receitas da Meo crescem em 2019

A Altice Portugal fechou 2019 com receitas superiores a 36 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 1,7% face ao ano anterior e a inversão da queda dos resultados operacionais e financeiros registada nos últimos dois anos.





A dona da Meo justifica estes resultados com o crescimento das receitas em todos os segmentos de negócio. No total, a operadora somou proveitos de 2,1 mil milhões de euros, um aumento de 1,7% que "significa voltar ao crescimento após mais de uma década de contração", refere a operadora liderada por Alexandre Fonseca em comunicado.





Esta tendência foi impulsionada pelo crescimento das receitas do segmento de consumo em cerca de 1% e dos serviços empresariais em 2,8%. Ambos os segmentos inverteram a performance negativa registada no ano de 2018 com quedas de 3,8% e de 2,3%, respetivamente, para consumo e serviços empresariais.





O EBITDA fixou-se em 832 milhões de euros, "o que dada a tendência de receita e a imaterialidade da variação é uma estabilização face ao ano anterior", sublinha a empresa em comunicado. Analisando só o quarto trimestre de 2019, este indicador apresentou um resultado ligeiramente inferior face ao mesmo período do ano anterior. E, no total de 2019, "uma variação imaterial de apenas -1%, uma tendência de melhoria significativa face ao alcançado no final de 2018 (-11,5%)," detalha a Meo.





Por sua vez, o investimento (CAPEX) atingiu os 436 milhões de euros, um aumento de 2,9% quando comparado com o ano anterior, resultante da aposta na expansão da rede móvel 4G de fibra ótica, para alcançar a meta de 5,3 milhões de casas em 2020. Segundo a Altice Portugal, "o último trimestre do ano é revelador dessa estratégia com um investimento de 140 milhões de euros, o mais elevado dos últimos 16 trimestres".





No final de 2019, a Altice Portugal atingiu 4,9 milhões de casas passadas com fibra ótica, tendo alcançado 76 mil casas passadas no quarto trimestre 2019, num total de 425 mil casas passadas ao longo do ano.





Analisando por segmentos, na área móvel, durante o último trimestre de 2019, a Meo alcançou 42 mil adições líquidas em planos pós-pagos, "tendo vindo a registar crescimentos há 11 meses consecutivos".





No fixo, "as adições líquidas cresceram 18 mil no quarto trimestre 2019, tendo atingido as 72 mil no total do ano".



No que toca às perspetivas e prioridades para 2020, a Altice Portugal destaca que "a atual situação que o país e o mundo estão a viver traz desafios desconhecidos".





Porém, garante que "a Altice Portugal é uma empresa altamente resiliente", estando "enquadrada num dos maiores grupos de telecomunicações a nível mundial, o que lhe permite manter o seu caminho e trajetórias futuras, mesmo que tenha que fazer alguns realinhamentos e adaptações.