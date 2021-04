Apritel: Portugal está "na liderança da descida de preços nos pacotes" de comunicações

Em comunicado, a associação dos operadores de comunicações eletrónicas salienta que, "nos últimos 12 meses, a competitividade do setor nacional sai reforçada: em média este índice dos preços reduziu-se 1,2%, enquanto na UE27 apenas desceu 0,3%".Os preços das telecomunicações praticados em Portugal é um assunto que tem sido alvo de discórdia entre os operadores de telecomunicações e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)."Nos serviços em pacote, aqueles que, de acordo com dados da Anacom, as famílias portuguesas cada vez mais preferem, e que no final de 2020 já eram subscritos por 88 em cada 100 famílias, Portugal é o segundo país onde os preços mais baixaram nos últimos 12 meses: -2,6%", salienta a Apritel.A associação aponta que "mais uma vez o preço das comunicações desce mais em Portugal do que na Europa" e que o país está "na liderança da descida de preços nos pacotes de comunicações", subscritos por 88% das famílias portuguesas.A Apriteel sublinha que, como "tem vindo a alertar, os comparativos de evolução de preços suportados no IHCP do Eurostat não podem ser utilizados para comparar níveis de preços entre países, apenas a evolução dos mesmos, e com as devidas precauções".Refere também que "os enviesamentos da análise são tanto maiores quanto maior for a série temporal, na medida em que o IHCP altera os pesos de cada componente, de ano para ano, o que impõe limitações às conclusões que podem ser retiradas de séries históricas longas do mesmo índice" e "esse tipo de análise apenas releva para avaliações macroeconómicas, como as da inflação, para as quais o IHCP foi criado".No final de fevereiro, o regulador Anacom tinha divulgado que o aumento dos preços de comunicações em Portugal "supera em 16 pontos percentuais a redução observada na União Europeia" entre final de 2009 e janeiro deste ano.Segundo a Anacom, entre final de 2009 e janeiro de 2021, "os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,4%, enquanto na União Europeia diminuíram 9,9%".A diferença, "que é de 16,3 pontos percentuais, estreitou-se com a entrada em vigor no dia 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE", referiu na altura o regulador.No final de fevereiro, a Anacom apontou que, nos últimos 12 meses, "a taxa de variação média dos preços das telecomunicações em Portugal foi de -1,9%", ou seja, "1,8 pontos percentuais abaixo da registada pelo IPC (-0,1%), ocupando Portugal, segundo o Eurostat, o 21.º lugar no 'ranking' das variações mais elevadas, ou o 7.º das variações mais baixas".