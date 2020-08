BPI vende à Sonae 7,38% do capital da Nos

Leia Também CMVM afasta OPA sobre Nos mas minoritários contestam

Leia Também Analistas: controlo da Sonae na Nos dá estabilidade

Leia Também Sonae fica sozinha a mandar na Nos. Isabel dos Santos passa a ser minoritária

O BPI alienou 38 milhões de ações da Nos à Sonae, indicou esta segunda-feira, em comunicado difundido na CMVM, a operadora liderada por Miguel Almeida.O banco passou a deter uma posição de apenas 0,06% na Nos.A venda surge após a Sonae ter anunciado na passada quarta-feira ter acordado com o BPI a compra de 38 milhões de ações da Nos, o que equivale a 7,38% do capital e direitos de voto na operadora.Essa operação permite ao grupo liderado por Cláudia Azevedo assegurar o controlo da operadora, deixando a empresária angolana Isabel dos Santos como minoritária. Isto porque a Sonaecom revelou, também na quarta-feira, a dissolução da Zopt, empresa detida a meias com duas empresas controladas pela filha do ex-Presidente angolano, que controla 52,15% da Nos.Assim, após a aquisição dos 38 milhões de ações acordados com BPI, a Sonae passa a deter 33,45% do capital e direitos de voto na operadora liderada por Miguel Almeida.No comunicado, o BPI informa que alienou "38.000.000 de ações da NOS, SGPS, S.A.", detalhando que "a aquisição daquela posição acionista havia sido efetuada com a finalidade de cobrir o risco económico inerente a contratos de equity swap com liquidação financeira (Cash settled Share Swap Transactions) celebrados pelo Banco BPI, S.A."."A alienação agora realizada justifica-se tendo em conta o termo daquele contrato de equity swap e da exposição que do mesmo decorria", conclui.(Notícia atualizada e corrigida quanto ao número de ações alienadas)