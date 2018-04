No comunicado, a Comissão Europeia explica que na fixação do montante da penalização tem em conta a natureza, a gravidade e a duração da infracção, bem como qualquer medida de mitigação ou desagravamento das circunstâncias.



Segundo Bruxelas, a "Altice infringiu quer a notificação quer as obrigações determinadas [de não implementar a compra antes da luz verde dos supervisores]", o que a Comissão Europeia considera serem graves "porque mina o efectivo funcionamento do sistema de controlo das fusões europeias".



Para a Comissão Europeia, o não cumprimento pela Altice das obrigações procedimentais foi, no mínimo, negligente.



Conforme o Negócios tinha avançado, a Altice não procedeu, ainda, a qualquer provisão para esta penalização.



A Comissão Europeia anunciou, em Maio de 2017, que tinha enviado uma nota de objecções à Altice, alegando que a empresa francesa teria infringindo as regras de concentração, ao assumir a aquisição da PT Portugal antes mesmo das respectivas aprovações.



A Altice notificou a Comissão Europeia, em Fevereiro de 2015, da aquisição da PT Portugal, tendo recebido luz-verde, com compromissos, a 20 de Abril de 2015. A operação ficou concluída em Junho desse ano, depois de a empresa francesa ter chegado a acordo com os brasileiros da Oi para ficar com a PT Portugal em finais de 2014.



(Notícia actualizada com mais informações)

