Colt vai recrutar mais 40 pessoas em Portugal

A Colt Portugal continua a recrutar. Em conferência de imprensa, o grupo britânico anunciou que tem em aberto, neste momento, o preenchimento de mais 40 vagas para diferentes áreas, como a segurança, gestão de serviços ou gestão de projetos.Segundo Carlos Jesus, responsável pela operação em Portugal, isto vai representar um aumento da massa salarial no país de 1,5 a 2 milhões de euros. Pode chegar ao final do ano com 140 a 150 pessoas, admitindo que este número poderá crescer."Temos vindo a crescer em número de pessoas", prestando serviços partilhados a outras empresas do grupo, detalhou o gestor da empresa, que tem três centros em Portugal. Um país que, reforçou, "está no mapa como localização privilegiada".A Colt está também a operar investimento na rede de fibra ótica, instalando mais 600 quilómetros, embora não tenha revelado o valor. O investimento permite igualmente responder à cada vez maior conetividade de dados no mercado.Carlos Jesus não esconde que a empresa "[beneficiou] com a situação" que levou ao reforço do teletrabalho e do consumo de dados. Além disso, acrescentou, "hoje a localização não é fator crítico de sucesso" e isso "abriu oportunidades para a Colt".A empresa tem neste momento cerca de uma centena de trabalhadores em Portugal e está em regime de teletrabalho desde 19 de março de 2020.