Leilão do 5G supera os 200 milhões no sétimo dia de licitação

O sétima dia da licitação do leilão para as licenças da quinta geração móvel (5G) atingiu os 204 milhões de euros, um aumento de mais de 4 milhões de euros face às propostas do dia anterior.



Esta sexta-feira tiveram lugar seis rondas, de acordo com a informação divulgada no site do regulador (Anacom) sobre a segunda fase do leilão, na qual já podem participar a Nos, Meo, Vodafone e a Dense Air.





A concurso estão mais de 50 lotes de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.

Mais de 20 lotes viram o preço base aumentar e apenas um não teve qualquer oferta.



Anteriormente, tinha decorrido a primeira fase de licitação para os novos entrantes, que durou oito dias e resultou num encaixe de 84 milhões de euros. Como noticiou o Expansión na semana passada, a Más Móvil, que detém a operadora Nowo em Portugal, arrecadou três blocos nos 1.800 MHz, para construir uma rede de quarta geração em Lisboa, Porto e Algarve. Significa que a Más Móvil terá ficado com todas as frequências em disputa.





O preço final do encaixe do Estado com estes leilões, que além do serviço móvel em 5G também pretende aumentar a cobertura das atuais redes 4G, vai depender de todos os lotes serem atribuídos ou não, bem como se são comprados pelo preço base. Mas as estimativas da Anacom apontavam para receitas de pelo menos 237,9 milhões de euros. Um valor já ultrapassado.