Lucro da Ericsson cai 46% para 141 milhões nos primeiros três meses do ano

A multinacional sueca de telecomunicações Ericsson anunciou esta terça-feira um lucro de 1.600 milhões de coroas (141 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, menos 46% do que em igual período do ano anterior.O abrandamento do ritmo de implementação dos equipamentos da rede 5G teve influência no resultado líquido, já que houve que contabilizar mil milhões de coroas suecas (88 milhões de euros) em despesas, refere a multinacional em comunicado.A Ericsson afirmou ainda que vai reduzir este ano os custos em 11 mil milhões (971 milhões de euros), mais 20% do que estava inicialmente previsto.O lucro operacional (Ebit), por seu turno, ascendeu a 3 mil milhões de coroas (265 milhões de euros), menos 36% na comparação com igual período do ano precedente.As vendas líquidas atingiram, no período em análise, 62.600 milhões de coroas suecas (5.523 milhões de euros), mais 14% em termos homólogos."Continuamos a ver um contexto incerto para 2023. Esperamos que as operadoras continuem a ser prudentes nos investimentos em capital e prossigam com o ajustamento dos 'stocks' no segundo trimestre do ano", lê-se no comunicado.