Nos com “visibilidade limitada” sobre calendário para 5G

“O leilão do espectro 5G ainda está em curso após mais de 132 dias e mais de 900 rondas, com visibilidade limitada em termos de calendário, devido às falhas presentes no enquadramento regulatório”, realça a Nos no comunicado de apresentação dos resultados referentes ao primeiro semestre, altura em que os lucros atingiram os 73,9 milhões de euros, mais do que duplicando os 35 milhões de euros registados em

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...