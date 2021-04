Nos pede demissão de Cadete de Matos por querer mudança "ilegal" no leilão de 5G

Leia Também Anacom quer mudar regras do leilão do 5G a meio do jogo

Demissão do presidente da Anacom, João Cadete de Matos. Esta é a resposta da Nos à intenção anunciada quinta-feira pelo regulador de alterar as regras do leilão para o 5G que já decorre há mais de três meses por forma a acelerar o procedimento.Sem poupar nas palavras, a operadora classifica a situação de "inconcebível e inaceitável" e defende que "a mudança de regras a meio do leilão é ilegal, por violar ostensivamente o princípio da confiança".E, sublinha, que "esta ilegalidade, ou mesmo deslealdade, não é um tema de forma", considerando que constitui uma "perversão do funcionamento do leilão e das estratégias traçadas pelos participantes".O confronto entre os operadores e a Anacom - Autoridade Nacional das Comunicações começou ainda antes do leilão, nomeadamente pela admissão da Dense Air como participante."O leilão do 5G foi, by design, dramaticamente mal feito e a Anacom bem sabia (e foi avisada) do risco que as regras definidas representava para a sua duração", prossegue a Nos.Agora, "podemos atestar a manifesta incompetência do Regulador, que contra tudo e quase todos, defendeu o regulamento que agora reconhece que tem de mudar", reforça a operadora."Com esta atuação, o regulador demonstra, mais uma vez, que acha que pode atuar acima ou à margem da lei e para este comportamento só há um caminho possível: o da demissão", conclui o comunicado da empresa liderada por Miguel Almeida.Após 60 dias de licitação no leilão principal, onde concorrem Altice, Nos, Vodafone e Dense Air, as propostas ascendem a 275,5 milhões de euros. A este valor há que somar os 84,3 milhões de euros na fase de licitação reservada a entrantes, para um montante global de 359,8 milhões, largamente superior ao valor indicativo de 237,9 milhões de euros.