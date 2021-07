Pedro Nuno Santos: "Preferíamos mil vezes que o leilão 5G terminasse já"

O ministro das Infraestruturas, que tem a tutela das telecomunicações, criticou hoje, no Parlamento, o tempo que o leilão do 5G está a levar.



"Preferíamos mil vezes que o leilão terminasse já do que ter receita maior", declarou, depois de em março ter sido criticado por ter dito também no Parlamento:"cá por mim que continuem a aumentar licitações", salientando que "precisamos de dinheiro que vamos investir noutros objetivos".



Agora, já fala num prolongamento excessivo. "O leilão está a decorrer há demasiado tempo", para dizer mesmo "tempo demais". As receitas superam, já, os 410 milhões de euros.





Mas "queríamos era que terminasse para fazer os investimentos necessários para que o 5G fosse uma realidade em Portugal". Pelo que deixou, agora, o comentário: "espero que o leilão termina a breve prazo".Assumiu, no entanto, não ter forma de o interromper ou acelerar. A Anacom já mudou as regras, mas os valores das licitações diárias, tal como o Negócios noticiou, continuam a ser baixos. Para Pedro Nuno Santos, "era importante que todos, incluíndo para quem está a participar, acelerar o leilão".