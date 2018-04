Provedora de Justiça reitera uso indevido das linhas telefónicas 707

Inácio Rosa/Lusa

"A provedora de Justiça chama a atenção para a circunstância de vários serviços públicos e empresas detidas pelo Estado continuarem a usar linhas telefónicas de custos acrescidos (com os prefixos 707) como meio de contacto com os utentes, em desrespeito à legislação em vigor. Situação semelhante acontece com diversas empresas privadas", realça em comunicado emitido esta quinta-feira, 5 de Abril.

A provedora, Maria Lúcia Amaral (na foto), diz ter recebido "várias queixas sobre os custos acrescidos associados à utilização destas linhas telefónicas", realçando que "não é legal a utilização de linhas de telefone de custos acrescidos pela administração pública como meio de contacto pelos cidadãos". Nem, no caso das empresas privadas, nas linhas de apoio e de assistência técnica pós-venda.

No comunicado, a provedora acrescenta que "alguns serviços públicos deixaram de utilizar os números 707", após a intervenção da Provedoria e já houve indicação de que estão a proceder a outras alterações, como o caso da "Linha da Juventude". "A CP e os CTT comunicaram, por seu turno, que estão a estudar alternativas para substituir as linhas telefónicas com custos acrescidos para os clientes", adianta o mesmo comunicado.